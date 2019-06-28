«Мир пока не готов к DeepNude». Авторы сервиса, «раздевающего» женщин на фотографиях, закрыли проект

Разработчики сервиса DeepNude, создающего поддельные фотографии обнаженных женщин с помощью нейросети, объявили о закрытии проекта. Команда DeepNude отказалась от дальнейших обновлений программы.

В твиттере проекта сообщается, что разработчики серьезно недооценили спрос на приложение. Авторы DeepNude отмечают, что, «если приложение используют 500 тысяч человек, то вероятность того, что люди станут злоупотреблять им, слишком высока». «Мир пока не готов к DeepNude», — резюмировали они.

DeepNude — это программа, которая с помощью нейросети редактирует фотографии женщин, убирая одежду и дорисовывая вместо нее части обнаженного тела. Веб-версия DeepNude вышла 23 марта, спустя три месяца появилась программа для Windows и Linux. Приложение получило широкое распространение после того, как 27 июня о нем сообщили СМИ.