Адвокат: гей-пара с детьми, из-за которой на сотрудников соцзащиты завели уголовное дело, может не вернуться в Россию

Однополая пара из Москвы, которая стала объектом внимания правоохранительных органов из-за воспитания двоих усыновленных мальчиков, может не вернуться в Россию. Об этом сообщил адвокат Максим Оленичев.

«В настоящее время они в отпуске за границей до конца лета. Они следят сейчас за развитием событий и к концу отпуска примут решение, стоит ли им возвращаться или нет», — сказал он.

Пара уехала в отпуск вместе с детьми, сообщала ранее московская ЛГБТ-группа «Стимул».

В середине июля СК возбудил уголовное дело о халатности против сотрудников органов социальной защиты из-за того, что на воспитании у двоих мужчин в Москве находятся усыновленные мальчики. СК утверждает, что они «пропагандируют нетрадиционные отношения» и наносят вред «нравственному и духовному развитию» детей.

19 июля стало известно о проведении обысков как дома у самой пары, так и у их родственников. Отца одного из мужчин вызвали на допрос в СК.