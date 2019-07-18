Зеленский в ответ на указ Путина предложил упростить выдачу гражданства украинцам из «дружественных стран»
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел проработать механизм предоставления гражданства для «этнических украинцев из дружественных стран». Об этом сообщает в фейсбуке офис украинского лидера.
Кроме того, Зеленский предложил упростить получение украинского гражданства людьми, которые «страдают от нарушения прав и свобод в своих странах».
Предложения Зеленского стали ответом на указ президента РФ Владимира Путина, разрешающий людям, проживающим на всей территории Донецкой и Луганской областей, получать российское гражданство в упрощенном порядке.
«Мы понимаем, что указ российского президента направлен на наших граждан, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях. Мы считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало», — говорится в заявлении офиса Зеленского.