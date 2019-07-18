Адвокат дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой сообщил, что ее вывезли из колонии на скорой
Дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову вывезли на скорой помощи из колонии, где она отбывает наказание. Об этом в твиттере написал адвокат Каримовой, швейцарский юрист Грегуар Манжа.
Адвокат заявил, что приехал в Узбекистан для встречи с клиенткой, но его не пустили к ней. Манжа ждал возле колонии шесть часов, за это время мимо него проехали две машины скорой помощи. Информатор юриста сообщил ему, что Каримова была в одной из этих машин. «Похоже, она даже не знает, что я приехал в Узбекистан», — написал Манжа.
Он не уточнил, с чем связан вывоз Каримовой из колонии.
Гульнара Каримова в 2017 году была осуждена на пять лет ограничения свободы за финансовые преступления. Ей разрешили отбывать наказание в квартире ее дочери в Ташкенте. Весной 2019 года Каримову отправили в колонию, как сообщалось, из-за злостного нарушения порядка.