В Екатеринбурге возбудили дело об избиении подростка во время протестов в сквере

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту избиения 17-летнего подростка во время . Об этом сообщает «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова, который представляет интересы потерпевшего.

Дело расследуется по статье об . Оно было возбуждено еще 10 июля. Спустя неделю подростка признали потерпевшим и допросили. Подозреваемых по делу пока нет.

По данным «Апологии протеста», 14 мая 17-летний парень пришел в сквер поснимать акцию протеста, но его скрутили и избили. Он получил перелом носа со смещением, из-за чего попал в больницу. Мать подростка предполагала, что на него напали сотрудники Росгвардии. Позднее «Апология протеста» писала, что это могли сделать сотрудники ЧОП, стоявшие в оцеплении в сквере.

После избиения подростка его мать обратилась в СК. Там посчитали, что силовики не причастны к преступлению, и передали расследование в полицию.

После акций в защиту сквера в Екатеринбурге возбудили несколько уголовных дел — о массовых беспорядках, оскорблении полицейского, повреждении забора вокруг стройплощадки в сквере. Также сообщается об уголовном деле против участника протестов, ударившего полицейского свернутой газетой.