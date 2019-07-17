В Екатеринбурге возбудили дело об избиении подростка во время протестов в сквере
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту избиения 17-летнего подростка во время акций в защиту сквера. Об этом сообщает «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова, который представляет интересы потерпевшего.
Дело расследуется по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Оно было возбуждено еще 10 июля. Спустя неделю подростка признали потерпевшим и допросили. Подозреваемых по делу пока нет.
По данным «Апологии протеста», 14 мая 17-летний парень пришел в сквер поснимать акцию протеста, но его скрутили и избили. Он получил перелом носа со смещением, из-за чего попал в больницу. Мать подростка предполагала, что на него напали сотрудники Росгвардии. Позднее «Апология протеста» писала, что это могли сделать сотрудники ЧОП, стоявшие в оцеплении в сквере.
После избиения подростка его мать обратилась в СК. Там посчитали, что силовики не причастны к преступлению, и передали расследование в полицию.
После акций в защиту сквера в Екатеринбурге возбудили несколько уголовных дел — о массовых беспорядках, оскорблении полицейского, повреждении забора вокруг стройплощадки в сквере. Также сообщается об уголовном деле против участника протестов, ударившего полицейского свернутой газетой.