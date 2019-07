Прокуратура Новосибирской области организовала проверку из-за сообщений СМИ о техническом водоеме ТЭЦ-5 возле Новосибирска, который журналисты из-за ярко-голубой воды прозвали «Новосибирскими Мальдивами».

Прокуратура проверит, в частности, соблюдение природоохранного законодательства. «При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится на сайте ведомства.

Межрайонный природоохранный прокурор Новосибирской области Александр Барышников заявил изданию НГС, что будут взяты пробы воды, проверено состояние котлована и санитарно-защитной зоны вокруг водоема.

Технический водоем возле новосибирской ТЭЦ-5 приобрел голубой цвет из-за повышенного содержания кальция и стал популярен благодаря инстаграму. В июле про «Новосибирские Мальдивы» написали не только российские издания, но и крупнейшие зарубежные, включая The New York Times и The Guardian.

12 июля «Сибирская генерирующая компания», которой принадлежит ТЭЦ-5, закрыла доступ к водоему из-за большого количества желающих сфотографироваться. В компании заявили, что купаться в искусственном озере и пить из него воду нельзя.