Недалеко от Новосибирска есть небольшой водоем с водой манящего ярко-голубого цвета. На его фоне можно фотографироваться, делая вид, что ты на каком-нибудь тропическом острове. Вот только бирюзовый цвет воде придают отходы, которые сливает ТЭЦ-5.

Летом 2019 года о «Новосибирских Мальдивах» написало местное издание НГС. В репортаже, в частности, упоминался «сильный запах стирального порошка, щелочи». Запах появляется при подъезде к водоему; по его берегам можно увидеть засохшие деревья и голубых чаек. «Неясно — окрасила ли вода крылья птиц, или это всего лишь отражение», сообщал корреспондент НГС.

К водоему, по информации новосибирского издания, можно свободно проехать. Но формально это режимный промышленный объект, где могут находиться только сотрудники ТЭЦ, прошедшие инструктаж. В «Сибирской генерирующей компании», которой принадлежит ТЭЦ-5, заявили, что ярко-голубая вода безопасна, но купаться в ней и пить ее все же не стоит.

О «Новосибирских Мальдивах» вскоре узнали по всей России. О них писали издания в спектре от TJournal, 360 до РИА Новости, ТАССа и «Интерфакса». А затем и за ее пределами. О «Maldives of Novosibirsk» написали, в числе прочих, The New York Times, The Guardian, South China Morning Post и The Times of India. Статьи сопровождалась огромным количеством фотографий из инстаграма. Самым популярным оказался снимок с надувным единорогом.

Судя по всему, новых снимков «Новосибирских Мальдив» ждать не стоит — или их как минимум станет меньше. «Сибирская генерирующая компания» 12 июня объявила, что усиливает меры безопасности. У водоема разместят круглосуточный пост охраны, его будет патрулировать полиция, а по периметру разместят камеры наблюдения.

«Сейчас из-за любителей красивых фото персоналу станции приходится работать вне штатного режима. В то время как наша главная задача — обеспечение энергетической безопасности города», — цитирует «Интерфакс» заявление директора Новосибирской ТЭЦ-5 Олега Зыкова.

Ну вот, больше никаких пикников!