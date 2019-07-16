Издание «Медиазона» запустило первый подкаст. Он называется «Голос зоны» и рассказывает о рэп-группе Е.П.К.Т., участники которой подпольно пишут и выпускают альбомы в колонии строгого режима.

Автор проекта — Петр Рузавин. Подкаст подготовлен при участии рэпера Басты (Василия Вакуленко).

Первый эпизод «Голоса зоны» уже вышел, всего их будет пять. Слушать подкаст можно на iTunes, «Яндекс.Музыке» и других платформах.