Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

27 кандидатов в депутаты Мосгордумы получили отказ в регистрации на выборы по состоянию на утро 16 июля, сообщили «Интерфаксу» в Мосгоризбиркоме.

Всего на выборы выдвигались 426 человек, но только 290 из них предоставили документы на регистрацию. 216 кандидатов, как партийных, так и самовыдвиженцев, уже прошли регистрацию, рассказал собеседник агентства. Среди тех, кому отказано в регистрации — футболист Дмитрий Булыкин, муниципальный депутат Илья Яшин и директор «Аптекарского огорода» МГУ Алексей Ретеюм.

16 июля окружные избирательные комиссии рассмотрят документы еще 47 кандидатов в депутаты. Окончательные списки зарегистрированных кандидатов будут оглашены в СМИ 17 июля.

14 и 15 июля в Москве прошли акции независимых оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые утверждают, что избиркомы неправомерно отказывают им в участии в выборах. Уже известно, что до выборов не допущен муниципальный депутат Илья Яшин, у которого в подписях за выдвижение обнаружили слишком много брака.