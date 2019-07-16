Бастрыкин предложил дать следователям доступ к банковской тайне на стадии проверок

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью «Известиям», что следователям нужно дать полномочия запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, по материалам доследственных проверок, а не только по уголовным делам.

Бастрыкин объяснил, что люди, в отношении которых проводят проверки, «предпринимают активные действия к сокрытию принадлежащего им имущества». Глава СК предложил внести такие изменения в закон «О банках и банковской деятельности».

В интервью Бастрыкин также повторил свои старые предложения, с которыми выступал в последние годы. Так, он вновь предложил сделать конфискацию имущества дополнительным видом уголовного наказания по коррупционным делам, а также ввести уголовную ответственность для юрлиц.