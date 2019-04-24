Вячеслав Прокофьев / ТАСС / Vida Press

В середине апреля глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на конференции «Право и государство будущего: эволюционные стратегии развития» во Всероссийском государственном университете юстиции. «Медуза» пересказывает наиболее интересные моменты этой лекции.

Об СССР

В 1991 году была уничтожена империя зла — великий Советский Союз. Мы тогда были ошарашены натиском, растерялись, утратили Союз. Прошла четверть века, где же тогда империя добра, которая должна была прийти на смену? Как-то не ощущается она.

О женщинах в армии

У нас много женских батальонов в армии, потому что девочки ищут сильную структуру для самореализации. Я не верю в фантазии, что они идут туда за благами. Верю, что идут служить, потому что было 1,7 миллиона женщин в рядах Рабоче-Крестьянской Армии, которая победила фашизм. А мужчины часто думают, как бы уйти от службы.

О выборах на Украине

На Украине проголосовали за актера. Вот вам виртуальная реальность. Они голосуют не за конкретного человека, а за тот образ из художественного фильма, который он очень талантливо создал.

О зрачках

Мы активно разрабатываем компьютерные технологии в криминалистике. С их помощью мы сегодня можем увеличить зрачок глаза человека без всяких проводов и понять, лжет он или нет. Но станем ли мы от этого счастливее?

О счастье

Два года подряд опрос ООН называет самой счастливой страной Финскую республику. Почему? А потому что та самая Чухония начала задумываться о человеке, о конкретном финне, и пошла по пути социальных экспериментов… И нам нужно не виртуальное счастье.

О лупе

Я, оказывается, создал мем, когда через лупу смотрел в ноутбук. А что я делал на самом деле? Применял оптическое изображение на цифровое, увеличил его с помощью механики лупы.

Об убийстве в Керчи

Почему мальчик в Керчи расстрелял одноклассников? Его все унижали постоянно. Оказывается, сейчас важно ходить именно в американских джинсах, а он подделки на рынке покупал. Вот и результат. Посмотрел в интернете, как в Америке это произошло, и отомстил так же.

О справедливости

Справедливость в праве должна быть реальной и экономически обоснованной, а не декларированной. Если у нас в год совершается три миллиона преступлений, то какой бюджет выдержит выплату даже минимального ущерба по ним?

Справедливость — это наша сила и преимущество, это залог нашей победы в информационных войнах.

Так что, уважаемые товарищи, хватит уже плевать себе в историю, посыпать песок, и, самое главное — давайте уже кончать с демагогией.

Пересказ сделан по расшифровке лекции главы СК из «Медиазоны»

пересказал Александр Филимонов