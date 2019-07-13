Зеленский потребовал отставки главы фискальной службы Украины. Тот отправил в отпуск подчиненных, которых обещал уволить
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александра Власова уйти в отставку. Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Причиной недовольства Зеленского стало то, что Власов пообещал ему уволить руководителей таможни в четырех областях Украины — и анонсировал их уход в фейсбуке. Однако, согласно документам, таможенники были отправлены в отпуск, заявил Зеленский.
Власов ответил, что уволил двоих подчиненных, а еще двоих отправил в отпуск по состоянию здоровья близких родственников. Он пообещал, что напишет заявление об уходе 13 июля.
«Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не ушли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали. Скажите, пожалуйста, мне дату, чтобы я знал об этом не из фейсбука, а из реальных документов», – подчеркнул Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский ранее провел масштабные увольнения во властной вертикали Украины. В июне он отправил в отставку руководителей 15 областей Украины, в июле за один день освободил от должностей глав 71 районной администрации.