Владимир Зеленский уволил руководителей 15 областей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав администраций 15 областей страны.

«Итак, уволены глава Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской… Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обладминистраций», — сообщил замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.

В президент также уволил глав управлений СБУ, которые, как утверждает Рябошапка, «отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой».

Зеленский также внес в Верховную Раду документы об увольнении генпрокурора Украины Юрия Луценко и о назначении министром иностранных дел Вадима Пристайко, главу миссии Украины при НАТО.