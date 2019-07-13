Банкир Сергей Пугачев жаловался Путину, что замглавы АСВ Валерий Мирошников вымогал у него 350 миллионов долларов

Бывший владелец Межпромбанка Сергей Пугачев в 2014 году написал Владимиру Путину письмо, в котором обвинил замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерия Мирошникова в угрозах в вымогательстве. Об этом пишут The Bell и Forbes со ссылкой на письмо Пугачева (банкир подтвердил его подлинность).

По словам Пугачева, после передачи Межпромбанка под управление АСВ в 2010 году пособники Мирошникова вымогали у него 350 миллионов долларов под угрозой уголовного преследования и физической расправы над ним самим и членами его семьи. «Это был не интеллигентный разговор, а реальные угрозы, — мол, что они пришлют… палец моего сына», — рассказал Пугачев The Bell.

В Высокого суда Лондона, оказавшихся в распоряжении издания, банкир утверждает, что в 2012 году сотрудники ФСБ, в частности и Дмитрий Фролов, вымогали у него 20 миллионов долларов, угрожая сделать фигурантом дела о выводе денег из Межпромбанка. По словам Пугачева, Черкалин в разговорах упоминал Мирошникова и дал понять, что знаком с ним.

Сам Мирошников в лондонском суде говорил, что в «показаниях Пугачева нет ни грамма правды», пишет The Bell.

АСВ 10 июля объявило об отставке Валерия Мирошникова по состоянию здоровья. Официально он покинет свой пост с 22 июля.

The Bell, «Проект» и «Коммерсант» сообщили, что Мирошников уехал из России еще несколько месяцев назад — после ареста Кирилла Черкалина по делу о взятках. По данным СМИ, Мирошников и Черкалин предлагали банкам за деньги «решить проблемы» с лицензией.

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