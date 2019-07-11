The Bell: бывший замглавы АСВ Мирошников и полковник ФСБ Черкалин предлагали банкам за деньги «решить проблемы» с лицензиями

По данным источников The Bell и «Проекта», полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в мошенничестве, и бывший первый заместитель главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников предлагали банкам за деньги «решить проблемы» с лицензией.

Мирошников в АСВ курировал ликвидацию банков. Черкалин возглавлял в ФСБ второй отдел управления «К», занимающийся борьбой с преступностью в банковской сфере.

Один из источников в банковской сфере сообщил The Bell и «Проекту», что к нему обращались «люди, связанные с АСВ», и требовали 200 миллионов в обмен на отказ от преследования руководства банка за вывод из него денег. Собеседник предположил, что это предложение было связано с Мирошниковым. По его словам, речь шла об обычной практике.

Другой собеседник The Bell и «Проекта», назвал Мирошникова и Черкалина «близкими друзьями».

Мирошников, объявивший 10 июля об отставке «по состоянию здоровья», уже несколько месяцев не находится в России. По данным The Bell, «Проекта» и «Коммерсанта», Мирошников покинул страну вскоре после ареста Черкалина в конце апреля. Бывший первый замглавы АСВ, пишет «Коммерсант», упоминается в материалах дела Черкалина, но его процессуальный статус не определен.

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин был арестован 25 апреля по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Под стражу также были взяты двое его бывших сослуживцев Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. При обысках у Черкалина, Фролова и Васильева изъяли рекордные 12 миллиардов рублей.

Валерий Мирошников работал в АСВ с момента его основания в январе 2004 года. Официально в отставку с поста первого заместителя главы агентства он уйдет с 22 июля.

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