Владельцем 136 миллионов рублей, похищенных из банка сотрудниками «Альфы», оказался 33-летний безработный москвич
Владельцем 136 миллионов рублей, похищенных подозреваемыми по делу о разбое сотрудниками ФСБ, признали 33-летнего безработного жителя Москвы. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.
Как рассказал потерпевший, он взял эти деньги «в долг у знакомых», а в банк деньги привез, чтобы обменять их на доллары по выгодному курсу. По его словам, когда он в сопровождении нанятых им в качестве вооруженных охранников трех уроженцев Грузии, приехал в банк, деньги забрали люди в спецодежде без опознавательных знаков — они продемонстрировали постановление ФСБ о проведении оперативно-разыскных мероприятий.
Потерпевший заподозрил, что случившееся не совсем похоже на реальную операцию ФСБ, и обратился в полицию. На место выехали оперативники уголовного розыска УВД по ЮЗАО. На следующий день, 11 июня, по результатам проведенной проверки следователь УВД по ЮЗАО возбудил уголовное дело по статье 162 часть 4 пункт «б» (разбой в особо крупном размере).
«Коммерсант» 10 июля писал, что владельцами похищенных денег были китайские бизнесмены, работающие на рынке «Садовод».
Фигурантов дела также проверяли на причастность к случаям пропажи крупных сумм во время обысков. Как писала «Новая газета», они, в частности, могли стоять за похищением 100 миллионов рублей во время обыска у полковника Дмитрия Захарченко.