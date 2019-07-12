Владельцем 136 миллионов рублей, похищенных из банка сотрудниками «Альфы», оказался 33-летний безработный москвич

Владельцем 136 миллионов рублей, похищенных подозреваемыми по о разбое сотрудниками ФСБ, признали 33-летнего безработного жителя Москвы. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

Как рассказал потерпевший, он взял эти деньги «в долг у знакомых», а в банк деньги привез, чтобы обменять их на доллары по выгодному курсу. По его словам, когда он в сопровождении нанятых им в качестве вооруженных охранников трех уроженцев Грузии, приехал в банк, деньги забрали люди в спецодежде без опознавательных знаков — они продемонстрировали постановление ФСБ о проведении оперативно-разыскных мероприятий.

«Коммерсант» 10 июля писал, что владельцами похищенных денег были китайские бизнесмены, работающие на рынке «Садовод».

Фигурантов дела также проверяли на причастность к случаям пропажи крупных сумм во время обысков. Как писала «Новая газета», они, в частности, могли стоять за похищением 100 миллионов рублей во время обыска у полковника Дмитрия Захарченко.