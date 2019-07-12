Спецкора «Новой газеты» Илью Азара оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в марше 12 июня

Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал специального корреспондента «Новой газеты» Илью Азара на 20 тысяч рублей за участие в несанкционированном 12 июня в поддержку Ивана Голунова.

Судья постановил, что Азар «создавал помехи движению пешеходов, функционированию объектов транспортной инфраструктуры и блокировал входы станций метро во время участия в несанкционированном марше» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), сообщает «Новая газета».

Илья Азар был одним из инициаторов марша 12 июня в Москве, но накануне акции сложил свои полномочия из-за отказа мэрии согласовывать акцию.

12 июля сразу три районных суда Москвы — Тимирязевский, Останкинский и Дорогомиловский — выносят решения по задержанным на марше в День России. По данным «МБХ медиа», уже больше 20 человек получили штрафы в размере десяти тысяч рублей.