Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело против автора «Сталингулага»

Полиция Махачалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.

Как уточнил глава «Агоры» Павел Чиков, соответствующая проверка проводилась по факту телефонного звонка с махачкалинского адреса Горбунова о минировании объектов в Москве.

МВД утверждало, что начало проверку по обращению самого блогера. Горбунов говорил, что в правоохранительные органы не обращался.

«Сталингулаг» — один из самых популярных телеграм-каналов в России. На него подписаны почти 380 тысяч человек.

Горбунов долгое время вел канал инкогнито. В мае 2019 года он раскрыл свою личность после того, как полицейские провели обыски у его родителей.