«Он подпил хорошенько и перед латышами выпендривался». Отец обвиняемой в госизмене рассказал, как она «раскрыла сотрудника ФСБ»

Отец жительницы Калининграда , арестованной за госизмену в 2018 году, дал интервью «Новому Калининграду» о возможных причинах ее уголовного преследования.

По словам Константина Зимина, после ареста дочери следователь сказал ему, что она «раскрыла латышам сотрудника ФСБ», передав его изображение «по компьютеру».

По мнению Зимина, речь идет о старом друге дочери, который был гостем на ее свадьбе в 2015 году. «Он тогда подпил хорошенько, перед латышами выпендривался, что он — сотрудник ФСБ», — говорит мужчина.

«Если верить следствию, грубо говоря, латыши ее спросили, правда ли то, что ее друг со свадьбы — сотрудник ФСБ, а она сказала, что да», — цитирует его «Новый Калининград». Зимин говорит, что, по мнению его дочери, этот сотрудник ФСБ сам донес на нее.

Антонина Зимина после ареста утверждала, что единственным доказательством по ее делу являются фотографии с ее свадьбы. Защита Зиминой утверждает, что факт службы одного из гостей в ФСБ ни для кого не был секретом.

Летом 2019 года по делу о госизмене был арестован муж Антонины Зиминой — Константин Антонец. Детали его дела пока неизвестны.