Суд арестовал мужа обвиненной в госизмене эксперта по странам Балтии из Калининграда. Его тоже обвинили в госизмене

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Константина Антонца — мужа жительницы Калининграда Антонины Зиминой, которую в 2018 году обвинили в госизмене.

Антонец арестован до 3 сентября. Его, как и его жену, обвинили в государственной измене.

Антонина Зимина была арестована в 2018 году. Ее обвиняли в раскрытии латвийской разведке действующего сотрудника ФСБ. Сторона защиты называла обвинения «совершенно необоснованными», подчеркивая, что кадровая принадлежность сотрудника не была ни для кого секретом.

Зимина и ее муж являются экспертами по странам Балтии в нескольких независимых экспертных фондах. Зимина заявляла, что ее склоняли к сотрудничеству как российские, так и балтийские спецслужбы.