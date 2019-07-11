В России за полгода в качестве самозанятых зарегистрировались 123 тысячи человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Всего статус самозанятых в рамках пилотного проекта можно получить в четырех регионах — Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане.

В основном, рассказали в Минэкономразвития, самозанятыми становятся в Москве, на втором месте по числу регистраций — Подмосковье.

Проект, в рамках которого жители пилотных регионов могут получить статус самозанятых и пользоваться особым налоговым режимом, стартовал 1 января 2019 года.

С 2017-го по 2019 год в России действовала программа добровольной регистрации нянь, репетиторов и домохозяек (сейчас они могут стать самозанятыми). За время действия этой программы на учет встали 3036 человек.