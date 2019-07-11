Верховная Рада вновь отказалась уволить главу МИД Украины

Верховная Рада Украины отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Павла Климкина, на чем настаивал президент Украины Владимир Зеленский.

На сайте украинского парламента сообщается, что за отставку проголосовали 52 депутата, двое выступили против, еще пятеро воздержались. Большинство депутатов — 235 из 294 — не голосовали по этому вопросу.

В июне Верховная Рада уже отказывалась отправлять главу МИД в отставку.

27 июня Владимир Зеленский раскритиковал Павла Климкина после того, как МИД Украины выразил протест на ноту России, касающуюся украинских моряков в Керченском проливе. Зеленский осудил Климкина, поскольку тот ответил Москве, не посоветовавшись с ним.

После вступления в должность президента Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. Парламентские выборы на Украине пройдут 21 июля.