ТАСС сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении отца сестер Хачатурян. Адвокаты это отрицают

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна, отца трех , обвиняемых в его убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник. Официально это пока не подтверждено.

По данным агентства, дело возбудили по трем статьям Уголовного кодекса России: «Истязание», «Насильственные действия сексуального характера» и «Понуждение к действиям сексуального характера». Следствие считает, что Хачатурян совершил эти преступления в отношении своих дочерей.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что материалы в отношении Михаила Хачатуряна выделили в отдельное производство. Возбуждено ли дело, агентство не уточняет.

Адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер сообщил «МБХ медиа», что СК выделил в отдельное производство материалы в отношении Михаила Хачатуряна, но решения о возбуждении дела пока нет. Об этом же сообщил адвокат Ангелин Хачатурян Алексей Паршин. Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин сказал телеканалу «360», что вопрос о возбуждении дела решат «после выяснения позиции родственников».

57-летнего Михаила Хачатуряна убили 27 июля 2018 года.