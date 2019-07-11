«Хаябуса-2» сел на поверхность астероида Рюгу

Японский космический аппарат «Хаябуса-2» успешно сел на поверхность астероида Рюгу.

«Хаябуса-2» совершил посадку в 20 метрах от искусственного кратера, который был создан в апреле при сбросе бомбы с аппарата. Теперь «Хаябуса-2» должен собрать обломки грунта, чтобы потом отвезти их на Землю.

В начале марта «Хаябуса-2» уже произвел забор грунта на Рюгу: тогда аппарат выстрелил в астероид танталовой пулей и специальным пылесосом собрал разлетевшиеся частицы.

Породы на астероиде, по оценкам ученых, сохраняют свойства материи времен возникновения Солнечной системы, поэтому собранные аппаратом образцы позволят ученым больше узнать о ее происхождении.

«Хаябуса-2» вернется на Землю в 2020 году.