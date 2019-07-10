Лоукостер «Победа» начнет летать в Эйлат и Дубай

Авиакомпания-лоукостер «Победа» в октябре начнет выполнять рейсы из Москвы в Эйлат и Дубай, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании-перевозчика.

«Победа» будет летать в Эйлат трижды в неделю, в Дубай — четыре раза в неделю. Продажи билетов начнутся в ближайшее время.

Стоимость билетов пока не раскрывается. По словам неназванного сотрудника коммерческой службы «Победы», билеты в Дубай будут стоить в среднем на 20% дешевле, чем у других авиаперевозчиков. У других компаний билеты из Москвы в Дубай в одну сторону стоят от 10,4 тысячи до 12,8 тысячи рублей.