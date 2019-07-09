В Адыгее исправили закон о публичных мероприятиях. «Мемориал» обнаружил в нем незаконное ограничение права на пикеты

Власти Адыгеи изменили региональный закон о публичных мероприятиях, который незаконно ограничивал проведение одиночных пикетов. Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал», который вместе с «ОВД-Инфо» обратил внимание Генпрокуратуры на несколько случаев несоответствия региональных законов о митингах федеральному закону.

Поправки внесены в закон, который, в числе прочего, запрещает проводить публичные мероприятия в определенных местах (местные власти имеют право вводить такие ограничения для всех видов акций, ). В старой редакции запрет касался «публичных мероприятий» в целом, что нарушало требования федерального закона. В новой редакции уточняется, что речь идет о собраниях, митингах, шествиях и демонстрациях.

Поправки подготовила прокуратура Адыгеи. Государственный совет республики принял их, а глава региона Мурат Кумпилов их подписал.

«Мемориал» и «ОВД-Инфо» также нашли подобные несоответствия в Оренбургской и Сахалинской областях, Бурятии, Ямало-Ненецком автономном округе и Ненецком автономном округе. Об изменениях в законодательствах этих регионов пока не сообщается.