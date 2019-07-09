Президент Грузии призвала Россию «не поддаваться эскалации» в ответ на действия радикальных сил

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Россию не отвечать на провокацию сил, которые сама Россия характеризует как радикальные.

«Призываю руководство России не поддаваться эскалации», — заявила президент Грузии на брифинге. Ответные действия России, подчеркнула она, «будут способствовать деструктивным целям» радикальных сил внутри Грузии.

Очередное обострение отношений России и Грузии произошло в конце июня, когда в Тбилиси после выступления в парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова прошли массовые акции протеста. Полиция применила для разгона демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули. Беспорядки в Тбилиси расследуются, в том числе, по статье о попытке госпереворота. По делу под домашний арест помещен лидер партии «Единое национальное движение» Никанор Мелия.

После массовых акций протеста в Тбилиси Россия с 8 июля запретила российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию, а грузинским авиакомпаниям летать в РФ.

8 июля в эфире телеканала «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния нецензурно оскорбил Путина. Руководство канала отстранило его от эфира на два месяца, но отказалось увольнять. Власти Грузии поступок Габунии осудили.

9 июля Госдума призвала правительство ввести санкции против Грузии. В принятом депутатами заявлении говорилось, что «открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений».