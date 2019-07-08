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Что российские власти хотят запретить из-за конфликта с Грузией

Источник: Meduza
8 июля вступил в силу запрет на перевозку россиян в Грузию для российских авиакомпаний, а для грузинских — запрет на полеты в Россию. За день до этого в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» ведущий Георгий Габуния нецензурно оскорбил президента России Владимира Путина. В связи с этим в комитете по международным делам Госдумы <a href="https://tass.ru/ekonomika/6642568" target="_blank">поддержали</a> инициативу «Единой России» ограничить поставки грузинского вина, минеральной воды «и некоторых других позиций», а также денежные переводы между двумя странами. Госдума намерена официально обратиться к правительству с предложением ввести ограничения, <a href="https://www.interfax.ru/business/668356" target="_blank">сказал</a> спикер Госдумы Вячеслав Володин.
8 июля вступил в силу запрет на перевозку россиян в Грузию для российских авиакомпаний, а для грузинских — запрет на полеты в Россию. За день до этого в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» ведущий Георгий Габуния нецензурно оскорбил президента России Владимира Путина. В связи с этим в комитете по международным делам Госдумы поддержали инициативу «Единой России» ограничить поставки грузинского вина, минеральной воды «и некоторых других позиций», а также денежные переводы между двумя странами. Госдума намерена официально обратиться к правительству с предложением ввести ограничения, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Фото в анонсе: Антон Новодережкин / ТАСС / Scanpix / LETA