Руководство «Рустави 2» решило не увольнять оскорбившего Путина журналиста

Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» решило не увольнять журналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.

Гендиректор канала Ника Гварамия отметил, что руководство канала считает форму подачи материала журналистом «неприемлемой», поэтому он был отстранен от эфира на два месяца. Но после этого он продолжит работу.

Гварамия также отметил, что действия журналиста не нарушают законодательства. «Что бы ни сказал Габуния, как бы это неприемлемо не было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции», — отметил менеджер.

После того, как Георгий Габуния оскорбил Путина в эфире «Рустави 2», Госдума решила попросить правительство ввести ограничения против Грузии. В частности, рассматривается возможность запрета поставок вина и воды из Грузии, а также денежных переводов из России в эту страну.