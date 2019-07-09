«Левада-центр»: две трети россиян назвали подбрасывание полицейскими наркотиков обычной практикой

66% россиян считают, что подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация уголовных дел в МВД стали обычной практикой в современной России. Об этом свидетельствует «Левада-центра», проведенный в связи с . Результаты исследования публикует РБК.

Согласно опросу, об уголовном преследовании журналиста «Медузы» слышали 56% россиян. Опрошенные по-разному оценивают причины, которые повлияли на освобождение Голунова. 29% считают, что это произошло из-за акций протеста в Москве против ареста журналиста. 28% полагают, что спецкора «Медузы» отпустили по решению руководства страны, чтобы быстро погасить протесты накануне Дня России и «прямой линии» с Владимиром Путиным. Еще 32% опрошенных заявили об отсутствии фактических оснований для ареста и уголовного дела журналиста.

55% россиян полагают, что дело Ивана Голунова не будет иметь серьезных последствий для МВД. 36% считают наоборот. Только 18% опрошенных заявили, что случаи подбрасывания наркотиков полицейскими редки и носят единичный характер. Многие считают, что помощь в подобных случаях незаконного преследования им смогут оказать только влиятельные знакомства.