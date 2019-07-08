Верховный суд Башкирии отменил приговор по делу о наркотиках. Его текст был скопирован из обвинительного заключения

Президиум Верховного суда Башкирии отменил приговор четырем жителям республики, которые обвинялись в . Об этом «Медузе» сообщила правозащитная организация «Зона права».

Обвиняемым — Марату и Артуру Халиуллиным, Руслану Янчурину и Алексею Лобанову — суд Стерлитамака в декабре 2017 года назначил от 12 до 16 лет колонии строгого режима. Верховный суд (ВС) Башкирии снизил эти сроки на год-два, но не нашел в приговоре стерлитамакского суда существенных нарушений.

Однако Президиум ВС Башкирии пришел к выводу, что этот приговор является копией обвинительного заключения. Скопированы, в частности, протоколы следственных действий, ссылки на заключения экспертов и показания свидетелей. Президиум ВС Башкирии вернул дело на рассмотрение в суд первой инстанции и перевел троих из четверых обвиняемых под домашний арест.

В свою очередь СК возобновило расследование дела о против сотрудников стерлитамакского отдела . Братья Халиуллины, Янчурин и Лобанов заявили, что те подбросили им наркотики, а потом несколько суток незаконно удерживали в отделении без еды и сна ради признательных показаний, а также избивали их.

Подробнее об этой истории можно прочитать на «Медиазоне».