В Тбилиси начались столкновения между участниками протестных акций возле парламента Грузии

Возле парламента Грузии в Тбилиси произошли столкновения между участниками двух протестных акций, сообщает Первый канал Грузии.

Протестующие начали закидывать друг друга бутылками, после чего полицейские вывели несколько человек с территории. Телеканал «Рустави 2» сообщает, что задержаны два человека.

Возле парламента Грузии собрались противники «российской оккупации», а также люди, выступающие против «Марша достоинства» — немногочисленной акции, организованной 8 июля местными ЛГБТ-активистами. Участники марша ранее прошли колонной у здания МВД в Тбилиси под охраной полицейских.

Также в Тбилиси проходит акция протеста возле офиса телеканала «Рустави 2». Она началась 7 июля после выступления журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире нецензурно обругал президента РФ Владимира Путина. Ведущего на два месяца отстранили от работы, протестующие требуют его увольнения.

С 8 июля на фоне ухудшения отношений Москвы и Тбилиси российским авиакомпаниям запретили возить граждан в Грузию, а грузинским — летать в Россию.

После выступления журналиста «Рустави 2» Георгия Габунии Госдума предложила правительству РФ запретить поставки вина и питьевой воды из Грузии, а также осуществлять денежные переводы в эту страну. Правительство пообещало рассмотреть эти предложения.