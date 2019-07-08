Журналиста «Рустави 2» временно отстранили от работы после оскорбления Путина в эфире

Грузинский телеканал «Рустави 2» временно отстранил от работы журналиста Георгия Габунию на следующий день после того, как он в эфире нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина.

Георгий Габуния был отстранен на два месяца от участия во всех программах, которые он вел на телеканале. В частности, Габуния не будет вести программу «Постскриптум», где он около минуты ругался матом на русском языке.

После того, как Георгий Габуния оскорбил Владимира Путина в эфире «Рустави 2», Госдума решила попросить правительство ввести ограничения против Грузии. В частности, предлагается обсудить запрет поставок вина и питьевой воды из Грузии, а также запрет денежных переводов в эту страну.