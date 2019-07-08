Госдума предложила ввести санкции против Грузии

Депутаты Госдумы предложили правительству РФ рекомендовать президенту ввести санкции в отношении Грузии. Проект заявления Госдумы опубликован на сайте парламента, его рассмотрят 9 июля.

В своем заявлении депутаты «категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии» и призывают правительство «рассмотреть целесообразность» введения санкций.

Депутаты предложили применить в отношении Грузии закон «О специальных экономических и принудительных мерах», который регламентирует введение санкций в отношении других стран.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что парламент 9 июля обратится к правительству с предложением прекратить поставки вина и питьевой воды из Грузии, а также запретить денежные переводы в эту страну.

7 июля журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно обругал президента РФ Владимира Путина. МИД России назвал это примером «оголтелой русофобии» в Грузии.

С 8 июля на фоне ухудшения отношений Грузии и России российским авиакомпаниям запретили перевозить граждан в Грузию, а грузинским — летать в Россию. Решение приняли после того, как в июне в Грузии начались акции протеста, на которых среди прочего звучали антироссийские лозунги.