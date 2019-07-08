МИД России назвал нецензурное обращение в адрес президента РФ Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» «ярким примером того, куда заводит оголтелая русофобия», и «еще одной открытой провокацией грузинских радикальных сил».

При этом МИД отметил, что грузинские власти «на этот раз» «не стали оправдывать радикалов, а нашли в себе силы отмежеваться от провокаторов и осудить их поведение».

Оскорбительную речь в адрес Владимира Путина произнес в эфире «Рустави 2» журналист Георгий Габуния. Он говорил по-русски, используя нецензурные выражения.

После этого телеканал временно прекратил вещание. У здания телекомпании прошел стихийный митинг с требованием увольнения Габунии. Действия телеведущего осудила, в частности, президент Грузии Саломе Зурабишвили.