В Забайкалье женщине с инвалидностью назначили ограничение свободы за убийство мужа, который избивал ее. Суд первой инстанции дал ей восемь лет колонии

Жительницу Забайкалья, которая передвигается с помощью протезов ног, приговорили к полутора годам за убийство мужа, который избивал ее и детей.

Наказание назначил краевой суд после рассмотрения апелляции женщины на приговор районного суда, который признал ее виновной по статье об убийстве и назначил 8,5 года колонии.

Согласно судебным документам, муж осужденной систематически подвергал ее насилию. В день убийства он избивал ее и ее дочь, из-за чего она дважды вызывала полицию. Вечером, когда женщина спала на диване вместе с детьми, муж напал на нее, угрожая убийством. Женщина попросила сына принести нож и дважды ударила мужчину. «Так как это не остановило агрессивных действий… она попросила сына принести еще один нож и продолжила наносить удары мужу, пока не наступила его смерть», — говорится в определении суда.

Краевой суд переквалифицировал дело на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны. Коллегия приняла во внимание, что «умысел об убийстве возник… вследствие агрессивных, насильственных действий самого потерпевшего, направленных как в отношении осужденной, так и к ее ребенку», и что «являясь инвалидом, она была лишена возможности уклониться от нападения».

Прокуратура, в свою очередь, просила ужесточить первоначальный приговор, признав отягчающим обстоятельством опьянение женщины.