Дмитрий Песков: Кремль ознакомился с расследованием Ивана Голунова о похоронном бизнесе

В Кремле ознакомились с расследованием Ивана Голунова о московском похоронном бизнесе. Об этом «Медузе» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, этот материал был достаточно широко опубликован. Конечно же, мы с ним ознакомились», — сказал он.

Также, по его словам, со статьей «имели возможность ознакомиться специальные службы». Дальнейшие действия, касающиеся проверки фактов из расследования, относятся к «прерогативе тех самых ведомств», добавил Песков.

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов начал работу над расследованием «Кто владеет московскими кладбищами» в феврале 2018 года.

6 июня 2019 года он сдал черновик текста редактору. В этот же день его задержали в центре Москвы по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили. Свое преследование он связывал с расследованием о похоронном бизнесе. 11 июня уголовное дело в отношении Голунова было закрыто.

Материал Ивана Голунова вышел на «Медузе» и еще более 30 российских и западных СМИ 1 июля. За первые сутки его прочитали более полутора миллиона раз.