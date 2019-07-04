«Вертолеты России» запустят авиатакси в Москве и Подмосковье после 2025 года

Холдинг «Вертолеты России», входящий в «Ростех», запустит вертолетные пассажирские перевозки в Москве и Подмосковье после 2025 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Всего компания предполагает осуществлять три вида перевозок — полет между разными районами Москвы, полет из города в аэропорт и полет из города в область на расстояние от 100 километров.

В конце мая «Коммерсант» писал, что «Яндекс.Такси» ведут с «Вертолетами России» переговоры о включении в свое приложение возможности заказать вертолет.

Сейчас услуги полетов на вертолете в Подмосковье предлагают несколько небольших компаний. Полеты вертолетов над Москвой без специальных разрешений запрещены приказом Минтранса.