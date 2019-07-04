«Вертолеты России» запустят авиатакси в Москве и Подмосковье после 2025 года
Холдинг «Вертолеты России», входящий в «Ростех», запустит вертолетные пассажирские перевозки в Москве и Подмосковье после 2025 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Всего компания предполагает осуществлять три вида перевозок — полет между разными районами Москвы, полет из города в аэропорт и полет из города в область на расстояние от 100 километров.
Согласно оценкам «Вертолетов России», в Москве потенциальные потребители готовы платить за 15-минутный перелет около 3 тысяч рублей с человека. «Компания намерена ориентироваться на эту цену», — пояснил представитель «Вертолетов России».
В конце мая «Коммерсант» писал, что «Яндекс.Такси» ведут с «Вертолетами России» переговоры о включении в свое приложение возможности заказать вертолет.
Сейчас услуги полетов на вертолете в Подмосковье предлагают несколько небольших компаний. Полеты вертолетов над Москвой без специальных разрешений запрещены приказом Минтранса.