В «Яндекс.Такси» может появиться услуга заказа вертолета от МКАДа в Подмосковье

«Яндекс.Такси» ведет переговоры с правительством Москвы, «Вертолетами России» и о включении в мобильное приложение возможности заказать вертолет. Об этом сообщает «Коммерсант».

Предполагается, что поначалу заказать вертолет можно будет от МКАД в Подмосковье. В дальнейшем, утверждает газета, появится возможность начать полет от Садового кольца. В настоящий момент полеты над территорией Москвы фактически запрещены.

В «Вертолетах России» заявили, что «результатом реализации проекта предполагается создание в Москве полноценного воздушного маршрутного такси, включенного в систему общественного транспорта».

Как пишет «Коммерсант», несколько компаний в Москве уже предлагают услугу аэротакси. Массового спроса на нее нет, отмечает газета.