В «Яндекс.Такси» может появиться услуга заказа вертолета от МКАДа в Подмосковье
«Яндекс.Такси» ведет переговоры с правительством Москвы, «Вертолетами России» и фирмой «Нита» о включении в мобильное приложение возможности заказать вертолет. Об этом сообщает «Коммерсант».
Предполагается, что поначалу заказать вертолет можно будет от МКАД в Подмосковье. В дальнейшем, утверждает газета, появится возможность начать полет от Садового кольца. В настоящий момент полеты над территорией Москвы фактически запрещены.
В «Вертолетах России» заявили, что «результатом реализации проекта предполагается создание в Москве полноценного воздушного маршрутного такси, включенного в систему общественного транспорта».
Эксперты и участники рынка предупреждают об отсутствии массового спроса на услугу.
Как пишет «Коммерсант», несколько компаний в Москве уже предлагают услугу аэротакси. Массового спроса на нее нет, отмечает газета.