Российским авиакомпаниям разрешили летать в Чехию до конца лета

Чехия и Россия договорились сохранить авиасообщение между странами в существующих объемах до конца лета 2019 года, сказано в сообщении Минтранса Чехии.

В конце лета министерства транспорта двух стран намерены вернуться к переговорам о дальнейшем сотрудничестве. С предложением согласовать параметры авиасообщения в сентябре ранее выступил российский Минтранс.

2 июля стало известно, что Минтранс Чехии аннулировал разрешение на выполнение рейсов российских авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии». Чехия пошла на такой шаг после того, как власти России отменили соглашение о полете Czech Airlines из Праги в Сеул над Сибирью.

В тот же день власти Чехии разрешили российским авиакомпаниям летать в страну до 7 июля 2019 года.