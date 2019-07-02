«Аэрофлоту» и «Победе» запретили полеты в Чехию

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Авиационные власти Чехии аннулировали разрешение на выполнение рейсов российской авиакомпании «Аэрофлот». Из-за этого перевозчик отменил большую по маршруту Москва — Прага — Москва, запланированных на 2 июля. При этом, отметили в компании, «Аэрофлот» продолжит выполнять в Прагу, которыми могут воспользоваться пассажиры отмененных рейсов. Также перевозчик предложил перевезти пассажиров рейсами других компаний.

«Аэрофлот» предложил пассажирам отмененных рейсов, в том числе SU2017 за 3 июля, оформить возврат билета без сборов или изменить маршрут на альтернативный пункт в Европе без сбора за изменение маршрута. В «Аэрофлоте» подчеркнули, что у компании есть «все технические возможности для обеспечения рейсов».

«Аэрофлот» отметил, что будет предоставлять услуги пассажирам в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Авиакомпания ожидает, что ситуация будет урегулирована. За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам центра информации и бронирования компании: +7 495 223 5555 (Москва), 8-800-444-5555 (бесплатно по России), *555 (для мобильных телефонов).

Также чешские власти аннулировали разрешения на рейсы авиакомпании «Победа» («дочка» «Аэрофлота») из Москвы (Внуково) в Карловы Вары, сообщили в пресс-службе перевозчика. В «Победе» уточнили, что закроют рейсы в Чехию с 4 июля. Всем пассажирам, которые не смогут улететь, вернут деньги за купленные билеты в полном объеме.

Кроме того, чешские власти временно аннулировали разрешение на полеты для компании «Уральские авиалинии». В связи с этим перевозчик сообщил, что приостанавливает со 2 июля полеты в Прагу и обратно из Екатеринбурга и Жуковского, где расположен четвертый международный аэропорт Москвы. Авиакомпания открыла горячую линию по телефону 8-800-700-26-82.

Обновление. Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов сообщил в 9:11 утра, что компании «разрешили полеты в Чехию». «Рейсы вылетают», — сказал он. В 10:15 по московскому времени из Екатеринбурга вылетел первый рейс компании в Прагу.

Прямые рейсы из Москвы в Прагу из российских авиакомпаний выполняют только «Аэрофлот» (из Шереметьево) и «Уральские авиалинии» (из Жуковского), отмечает «Коммерсант». Кроме того, дважды в день из Шереметьево по этому рейсу летает Czech Airlines.

В Минтрансе РФ заявили, что действия авиавластей Чехии нарушают соглашение о воздушном сообщении между странами. В ведомстве рассчитывают решить вопрос «в самые сжатые сроки».

Замглавы Палаты депутатов Чехии Войтех Филип сообщил ТАСС, что решение ограничить авиасообщение с Россией связано с экономическими вопросами, а не политикой. «[Речь о том,] сколько самолетов будет летать в Прагу, сколько — в Москву, а также сколько самолетов пролетает через Чехию, сколько — через Россию», — объяснил он.

По информации чешского издания Aktualne.cz, Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний после того, как власти России 30 июня отменили соглашение о полете Czech Airlines над Сибирью в Сеул. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что полеты ограничили, поскольку «Прагу не устроили условия по транссибирским маршрутам для их национального перевозчика». Источник РИА Новости уточнил, что авиавластям не удалось договориться о выполнении рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом через Сибирь.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что рейсы «Аэрофлота» в Чехию сократили из-за того, что министерства транспорта России и Чехии не смогли договориться о частоте полетов национальных перевозчиков. Источник ТАСС отметил, что вскоре эта ситуация должна измениться.

Александр Бакланов