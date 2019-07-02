«Уральские авиалинии» возобновили полеты в Прагу

Самолет «Уральских авиалиний» вылетел из Екатеринбурга в Прагу, следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Самолет A-320 вылетел в 12:15 по местному времени (в 10:15 по Москве). Рейс U6-701 задержали более чем на четыре часа.

Перед этим гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов сообщил, что компания договорилась о возобновлении полетов в Чехию, которые приостановили утром 2 июля.

Полеты в Прагу, намеченные на 2 июля, ранее отменила авиакомпания «Аэрофлот». С 4 июля полеты в Карловы Вары приостанавливает компания «Победа».

По данным российских информагенств, полеты из России в Чехию ограничили из-за того, что министерства транспорта двух стран не смогли договориться о полетах Czech Airlines.

Министерство транспорта РФ обвинило Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении между странами.