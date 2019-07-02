Чехия разрешила полеты российских авиакомпаний в Прагу и Карловы Вары

Министерство транспорта Чехии сообщило, что разрешило полеты российских авиакомпаний в страну до 7 июля 2019 года.

Минтранс Чехии принял такое решение после того, как российские власти выдали разрешение на полеты Czech Airlines над Сибирью до 7 июля.

В Минтрансе республики пояснили, что ранее аннулировали выданные авиакомпаниям России разрешения на полеты в Чехию из-за того, что власти России отменили соглашение о полете Czech Airlines из Праги в Сеул над Сибирью.

Минтранс Чехии ранее аннулировал разрешение на выполнение рейсов российских авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии». При этом спустя несколько часов «Уральским авиалиниям» разрешили возобновить полеты в Чехию.