Конституционный суд принял к рассмотрению обращение детей репрессированных москвичей. Им не дают вернуться в город, где жили их родители

Конституционный суд рассмотрит жалобу, поданную тремя детьми репрессированных москвичей, которые хотят вернуться в город, где жили их родители.

Обращение, пишет «Коммерсант», будет рассмотрено Конституционным судом в осеннюю сессию.

Федеральный закон 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий» закрепил за репрессированными и их детьми право на первоочередное получение жилья в тех городах, где они жили до ареста.

В 2004 году регионы получили право устанавливать дополнительные ограничения при предоставлении жилья для пострадавших от репрессий. Так, в Москве детей репрессированых ставят в общую очередь, то есть, как указывал «Мемориал», бесплатное жилье они смогут получить только тогда, когда им будет более 100 лет.

Жалобы в Конституционный суд подали Алиса Мейсснер, Елизавета Михайлова и Евгения Шашева. «Медуза» писала о них в октябре 2018 года.

Обращение детей репрессированных в Конституционный суд поддержали международное общество и правозащитный центр «Мемориал», а также председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.