«Мемориал» поддержал обращение в КС детей репрессированных москвичей. Им не дают вернуться в город, где жили их родители

Международное общество и правозащитный центр «Мемориал» поддержали жалобы трех детей репрессированных москвичей, которые хотят вернуться в город, где жили их родители. Жалобы детей репрессированных в марте были направлены в Конституционный суд.

«Мемориал» обратился к главе КС Валерию Зорькину, предложив, в частности, предоставить суду экспертное заключение и направить представителя на заседание, если жалобы детей репрессированных москвичей будут приняты к рассмотрению.

Организация, в частности, указывает, что хотя в законодательстве и закреплено право репрессированных и членов их семей на получение жилья «в случае возвращения на прежнее место жительства», на практике они добиться этого не могут. Для жертв репрессий не предусмотрен первоочередной порядок получения жилья, а в общей очереди в Москве «реально получить квартиры они смогут, когда им исполнится 102–104 года».

«Выселения в СССР были составной частью политических репрессий», напомнил «Мемориал» в обращении к главе КС, а изъятые квартиры «зачастую доставались сотрудникам репрессивных органов».

К главе Конституционного суда в связи с жалобами детей репрессированных москвичей ранее обратился и председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов.

Жалобы в Конституционный суд подали Алиса Мейсснер, Елизавета Михайлова и Евгения Шашева. «Медуза» писала о них в октябре 2018 года. Решение о том, будут ли обращения детей репрессированных рассмотрены, КС на момент написания новости не принял.