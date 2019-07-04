Число погибших при наводнении в Иркутской области превысило 20 человек

В результате паводка в Иркутской области погиб, по последним данным, 21 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на комиссию по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В свою очередь региональное управление МВД сообщило 4 июля, что установлено местонахождение 23 человек, числившихся пропавшими без вести в зоне бедствия.

«Несколько рыбаков, уплывших на лодке по реке, во время паводка вовремя сошли на берег. Некоторые покинули затопленные дома и ожидали помощи у реки», — говорится в сообщении МВД.

Сколько человек продолжают числиться пропавшими без вести, представители ГУ МВД по Иркутской области не уточнили, заявив лишь, что «полиция каждый день ведет поиски и находит кого-либо живым».

Наводнение в Иркутской области, начавшееся 25 июня, стало одним из самых сильных в истории региона. Подтоплены оказались десятки населенных пунктов, в которых живут 32 тысячи человек.

С 3 июля наводнение в Иркутской области объявлено чрезвычайной ситуацией федерального характера.