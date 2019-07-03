Полиция задержала подозреваемых в избиении женщины в центре Москвы

Полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в избиении Агнии Галдановой. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

Подозреваемые — 26-летний уроженец Воронежа и 27-летний уроженец Московской области — были задержаны в Петербурге. Их имена не раскрываются.

Ранее Галданова сообщила, что ночью 28 июня на улице в центре Москвы ее избили двое неизвестных мужчин, перед этим спросивших, сколько она возьмет за секс. «Я их послала на ****. За это мне прилетело кулаком в лицо. А потом еще раз в голову, отчего я упала на землю», — рассказала Галданова.

По словам женщины, за нее никто не заступился. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы. Полиция возбудила уголовное дело о .