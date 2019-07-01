«Эти уроды спросили, сколько я возьму за секс. Я их послала». Полиция возбудила уголовное дело после избиения женщины в центре Москвы

Московская полиция возбудила уголовное дело по статье о побоях после избиения женщины на улице Каретный ряд в центре Москвы в ночь на 28 июня.

На выходных о случившемся рассказала в фейсбуке женщина по имени Агния Галданова (сейчас этой записи в открытом доступе нет, ее копию можно прочитать на сайте «Эха Москвы»). По ее словам, ее избили двое незнакомых мужчин, спросивших у нее, сколько она возьмет денег за секс.

«Я их послала на ****. За это мне прилетело кулаком в лицо. А потом еще раз в голову, отчего я упала на землю. <…> Уходя, сказали, что я позорю нацию», — рассказала она.

Галданова подчеркнула, что за нее никто не заступился; когда она выбежала на проезжую часть, машины ее «просто объезжали». До приезда подруги, которая слышала нападение по телефону, она, по собственным словам, оставалась лежать на улице. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы.