Ивану Голунову отказали в аккредитации на Московский урбанистический форум. После публикации этой новости его аккредитовали

Специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову отказано в аккредитации на мероприятия деловой программы Московского урбанистического форума, который пройдет в парке «Зарядье» с 4 по 7 июля. Мероприятие ежегодно организует мэрия Москвы.

В ответе аккредитационного центра, который пришел журналисту на электронную почту утром 3 июля, говорится, что его заявка отклонена «в связи с ограниченной вместимостью площадки».

По словам Голунова, предыдущие три года он успешно аккредитовывался на урбанистический форум и регулярно получал рассылку с материалами от его организаторов.

Обновлено. Через полчаса после выхода этой заметки Иван Голунов получил на электронную почту подтверждение аккредитации на Московский урбанистический форум. Представитель оргкомитета форума Ксения Маренникова пояснила, что Голунов «был в системе в двух базах — как делегат и как журналист», и «система отправила отказ» Голунову как делегату форума. Сам Голунов утверждает, что направлял лишь одну заявку на форум.

6 июня Ивана Голунова задержали в центре Москвы по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили, и связывал свое преследование с расследованием о похоронном бизнесе в Москве и Московской области. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного дела в отношении Голунова в связи с недоказанностью вины.

Расследование Ивана Голунова «Кто владеет московскими кладбищами» вышло на «Медузе» и еще более 30 российских и западных СМИ 1 июля. За сутки его прочитали более полутора миллиона раз.