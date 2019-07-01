Жителя Ставропольского края оштрафовали за неуважение к власти из-за поста в ВК про Путина

В Ставропольском крае суд оштрафовал жителя города Изобильный Ивана Пахно на 30 тысяч рублей по новой статье КоАП о неуважении к власти. Об этом сообщил глава международной группы «Агора» Павел Чиков.

Как рассказывал Чиков ранее, Пахно написал на своей странице в ВК пост со словами . По словам руководителя «Агора», это уже девятый штраф, выписанный по статье о неуважении к власти.

Как говорил «Медузе» «Агоры» Станислав Селезнев, большинство известных случаев применения новой статьи связаны с постами в соцсетях про президента России Владимира Путина.